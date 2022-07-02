Промес в отличной форме: «Спартак» завершил подготовку к Суперкубку России, разгромив «Енисей»

В товарищеском матче московский «Спартак» сыграл против «Енисея».

Московский «Спартак» к новому сезону готовится в тишине. Пока «Зенит» сметает всех соперников на Кубке Pari Премьер (ЦСКА досталось 0:3), красно-белые проводят матчей гораздо меньше, соперников выбирают гораздо скромнее. В последней игре вот обыграли «Балтику» со счётом 3:2, дублем отметился Куинси Промес, голом – Михаил Игнатов. Абаскаль приступил к работе без лишнего шума, из последних скандалов только отсутствие Виктора Мозеса, которого мы вряд ли увидим в новом сезоне РПЛ.

Поскольку матч можно было назвать генеральной репетицией Суперкубка России для «Спартака», то состав красно-белых выглядел подобающе. Даже устрашающе для «Енисея»: из резервистов вышли только Денисов и Рассказов, которых Абаскаль возможно даже считает игроками основы. «Енисей» тоже бросил в бой лучшие силы, включая форварда Окладникова, уложившего «Рубин» в прошлом розыгрыше Кубка России.

Первые полчаса можно было смело перематывать, а тем, кто опоздал к началу матча – не печалиться об этом. Команды привыкали друг к другу, события не форсировали. Но всё-таки вектор был понятен: «Спартак» владел инициативой, больше и дольше атаковал, зарабатывал стандарты. И забил в первом же моменте. Роман Зобнин разобрался на левом фланге и прострелил на линию вратарской, откуда неотразимо пробил Промес – 1:0. Это уже пятый гол Куинси в это межсезонье.

После перерыва Абаскаль ещё усилил давление, выпустив Зиньковского и Хлусевича, к тому же Максименко заменил Селихова. А забивать должен был всё тот же Промес, которого на рандеву с голкипером вывел Игнатов. Куинси опасно пробил, однако голкипер выручил «Енисей». Но не спас Самок через четыре минуты, когда уже свежий Зиньковский по левому полуфлангу отправил в прорыв Соболева. Александр ворвался в штрафную площадь, а затем точно пробил в дальний угол – 2:0.

А в концовке матча «Енисей» получил и третий гол. Теперь уже Промес выступил ассистентом, пройдя по левому краю и прострелив в завершении рейда. Хлусевичу осталось лишь попасть по воротам – 3:0. В завершении Промес ещё раз простил красноярцев, пробив аккурат в голкипера после обостряющей передачи Пруцева. Четвёртого гола так и не случилось.

Легко «Спартак» разгромил «Енисей», но уже следующий матч будет против соперника совсем другого уровня. 9 июля красно-белые сыграют с «Зенитом» за Суперкубок России.