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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и «Спартака»

02 Июля 2022 • 18:46 Комментировать

В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» на «Газпром Арене» проведут матч за Суперкубок России. Днём ранее в Санкт-Петербурге пройдёт пускай не официальная, но все равно очень интересная битва – на «Петровском» сразятся команды легенд «Зенита» и «Спартака».

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был анонсирован на официальном сайте РФС. За «сине-бело-голубых», среди прочих, сыграют Андрей Аршавин, Александр Спивак и Роман Широков. В составе «красно-белых» можно будет увидеть Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова и других известных в прошлом игроков.

Игра с участием легенд «Зенита» и «Спартака» стартует 8 июля в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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