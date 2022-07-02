​РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и «Спартака»

В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» на «Газпром Арене» проведут матч за Суперкубок России. Днём ранее в Санкт-Петербурге пройдёт пускай не официальная, но все равно очень интересная битва – на «Петровском» сразятся команды легенд «Зенита» и «Спартака».

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был анонсирован на официальном сайте РФС. За «сине-бело-голубых», среди прочих, сыграют Андрей Аршавин, Александр Спивак и Роман Широков. В составе «красно-белых» можно будет увидеть Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова и других известных в прошлом игроков.

Игра с участием легенд «Зенита» и «Спартака» стартует 8 июля в 18:00 по московскому времени.