Нобоа заявил о желании вернуться в «Зенит»

Полузащитник Кристиан Нобоа из «Сочи» высказался о желании вернуться в состав питерского «Зенита».

«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру», - высказался Нобоа, чьи слова передаёт «РБ Спорт». 37-летний эквадорский футболист отметил, что готов играть до 45 лет.

В своё время Кристиан Нобоа провёл за «Зенит» 22 матча. Эквадорский футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует в средине июля. «Зенит» ставит перед собой задачу стать чемпионом России пятый год подряд.