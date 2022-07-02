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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа заявил о желании вернуться в «Зенит»

02 Июля 2022 • 18:12 Комментировать

Полузащитник Кристиан Нобоа из «Сочи» высказался о желании вернуться в состав питерского «Зенита».

«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру», - высказался Нобоа, чьи слова передаёт «РБ Спорт». 37-летний эквадорский футболист отметил, что готов играть до 45 лет.

В своё время Кристиан Нобоа провёл за «Зенит» 22 матча. Эквадорский футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует в средине июля. «Зенит» ставит перед собой задачу стать чемпионом России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Сочи
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