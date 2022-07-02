​Генич и Арустамян получили замечание из-за своей работы на матче «Спартака»

В субботу «Спартак» играет против «Енисея» в рамках подготовки к старту нового сезона. Трансляция игры проходит на канале «Коммент.Шоу» в YouTube. Во время работы Константин Генич и Нобель Арустамян получили замечание от подписчиков. Зрителям показалось, что комментаторы явно поддерживают «Спартак» в процессе репортажа.

«Так и есть», - ответил Генич после небольших раздумий.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Енисеем» в текстовом режиме можно на страницах LiveResult.

Первый официальный матч сезона «Спартак» проведёт 9 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сразится с «Зенитом» за Суперкубок России.