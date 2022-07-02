​Экс-советник Федуна ответил на вопрос по поводу игроков, которых он рекомендовал «Спартаку»

Франко Камоцци, который был советником Леонида Федуна, но покинул эту должность на днях, ответил на вопрос по поводу игроков, которых он рекомендовал «Спартаку». Камоцци попросили выделить лучшего из рекомендованных им футболистов.

«Не могу выделить одного. Для меня все они – лучшие», - высказался Камоцци, слова которого на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент «Спартак» готовится к битве за Суперкубок России с «Зенитом». Команды разыграют трофей в субботу, 9 июля. Поединок пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00.