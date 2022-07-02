​Назван клуб РПЛ, где продолжит карьеру Зуев

В субботу «Рубин» объявил о расставании с Александром Зуевым. В ближайшее время 26-летний полузащитник станет игроком «Химок», заключив с подмосковным клубом трудовое соглашение. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на некоторый источник.

За «Рубин» Александр Зуев выступал в течение трёх последних сезонов. В 63 играх за казанский клуб полузащитник отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» понизился в классе до ФНЛ. А вот «Химкам» удалось сохранить прописку в элитном российском дивизионе.