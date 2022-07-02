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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент форварда из Гондураса подтвердил контакты с клубами РПЛ

02 Июля 2022 • 16:55 Комментировать

26-летний форвард Альберт Элис в летнее трансферное окно может покинуть «Бордо» и перебраться в Россию. Комментарий на этот счёт дал его агент Хосе Луис Чавес.

«Мы общаемся с различными клубами из разных стран», - сказал агент sport24, отмечая открытость стороны игрока к разным вариантам продолжения карьеры. «Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», - добавил Чавес.

Альберт Элис является футболистом национальной сборной Гондураса. В «Бордо» нападающий перешёл прошлым летом. С тех пор Элис провёл за жирондинцев 21 матч и забил 9 голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Альберт Элис
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