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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» назвал состав на матч с «Енисеем»

02 Июля 2022 • 16:39 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Енисей
1.52 4.20 5.40
1-й тайм

В субботу «Спартак» в рамках подготовки к сезону 2022/2023 проведёт товарищеский поединок против «Енисея».

Команда Гильермо Абаскаля выйдет на поле в таком составе: Селихов, Рассказов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Денисов, Игнатов, Промес, Соболев.

Состав «Енисея» с первых минут будет выглядеть следующим образом: Антипин, Кичин, Феррейра, Масловский, Бардебахин, Ланин, Иванов, Канаплин, Бабаев, Глушков, Окладников.

Матч между «Спартаком» и «Енисеем» стартует в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале «КомментШоу».

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult. 

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 9 июля – против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Енисей
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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