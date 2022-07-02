​«Спартак» назвал состав на матч с «Енисеем»

В субботу «Спартак» в рамках подготовки к сезону 2022/2023 проведёт товарищеский поединок против «Енисея».

Команда Гильермо Абаскаля выйдет на поле в таком составе: Селихов, Рассказов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Денисов, Игнатов, Промес, Соболев.

Состав «Енисея» с первых минут будет выглядеть следующим образом: Антипин, Кичин, Феррейра, Масловский, Бардебахин, Ланин, Иванов, Канаплин, Бабаев, Глушков, Окладников.

Матч между «Спартаком» и «Енисеем» стартует в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале «КомментШоу».

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Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 9 июля – против «Зенита».