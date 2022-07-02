В агентстве «MUY MANERO» прокомментировали будущее полузащитника Гуса Тиля.

«Пресса отправляет Гуcа в ПСВ и «Антверпен»? На данный момент мы не знаем, где окажется Гус, это всё просто разговоры», - сказали в агентстве корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

При этом, по информации «Евро-Футбол.Ру», сам Тиль на данный момент склоняется к продолжению карьеры в Голландии, несмотря на личную заинтересованность технического директора «Антверпена» Марка Овермарса, который видит в Тиле лидера команды в новом сезоне.

В сезоне 2021/2022 Гус Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды.