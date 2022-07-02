​Гайч объяснил свои проблемы в России

Прошлый сезон Адольфо Гайч провёл в испанской «Уэске», но теперь форвард вернулся в ЦСКА и настроен конкурировать за место в основном составе. Между тем, аргентинец объяснил свои проблемы с адаптацией в России.

«Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура - это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше», - высказался Гайч для «Спорт-Экспресса».

Адольфо Гайч ранее успел провести за ЦСКА 19 матчей. Аргентинский нападающий забил всего один гол и отдал один результативный пас на партнёра.