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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гайч объяснил свои проблемы в России

02 Июля 2022 • 16:29 Комментировать

Прошлый сезон Адольфо Гайч провёл в испанской «Уэске», но теперь форвард вернулся в ЦСКА и настроен конкурировать за место в основном составе. Между тем, аргентинец объяснил свои проблемы с адаптацией в России.

«Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура - это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше», - высказался Гайч для «Спорт-Экспресса».

Адольфо Гайч ранее успел провести за ЦСКА 19 матчей. Аргентинский нападающий забил всего один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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