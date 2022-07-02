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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зуев покинул «Рубин» официально

02 Июля 2022 • 16:24 Комментировать

Пресс-служба «Рубина» отрапортовала об уходе из команды Александра Зуева. 26-летний полузащитник и клуб договорились о разрыве трудового соглашения по обоюдному согласию. Казанцы поблагодарили Зуева за выступления и пожелали удачи.

Александр Зуев защищал цвета «Рубина» с сентября 2019 года. За это время полузащитник провёл за «рубиновых» 63 матча. Зуев ни разу не забил, но при этом смог отдать три результативных паса на партнёров.

Напомним, что по итогам сезона 2021/2022 «Рубин» вылетел из РПЛ в ФНЛ. Теперь команда Леонида Слуцкого будет стараться вернуться в топ-дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Зуев
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