В штабе Семака объяснили аренду вратаря из Бразилии

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил бразильский голкипер Иван. Он будет выступать за питерский клуб в новом сезоне на правах аренды. Комментарий по поводу весьма необычной для российского рынка аренды вратаря из Бразилии дал Вильям де Оливейра, который входит в тренерский штаб Сергея Семака.

«Очень много бразильских голкиперов играет в Европе. Посмотрим, что получится у Ивана. У него есть сильные качества. Будем наблюдать, как он проявит себя в чемпионате России», - высказался де Оливейра для «Спорт-Экспресса».

Первый официальный матч нового сезона «Зенит» проведёт 9 июля против «Спартака». В этот день команды разыграют Суперкубок России.