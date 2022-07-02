Полузащитник Юнес Намли действительно больше не является игроком «Краснодара». Информацию о разрыве контракта подтвердил агент 28-летнего футболиста Даан Крамп.

«Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Юнес Намли был игроком «Краснодара» с лета 2019 года. При этом за три прошедших года полузащитник сразу два раза отправлялся в аренду. Сначала Намли уезжал в «Колорадо», а затем в «Спарту» из Роттердама.

Добавим, что «Краснодар» в настоящий момент готовится к старту сезона 2022/2023.