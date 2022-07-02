​«Динамо» и «Ростов» могут начать переговоры по Комличенко в ближайшее время

Николай Комличенко в летнее трансферное окно хочет снова сменить «Динамо» на «Ростов». Клубы могут начать переговоры по трансферу 27-летнего форварда в ближайшее время, о чём на своих страницах сообщает Metaratings.

Ранее Комличенко говорил, что в «Ростове» его хочет видеть рулевой команды Валерий Карпин.

Отметим, что Николай Комличенко уже выступал за «Ростов» в прошлом сезоне на правах аренды. В 29 играх за ростовчан нападающему удалось забить восемь голов и отдать три результативных паса на партнёров.

Новый сезон РПЛ стартует в средине июля.