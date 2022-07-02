​Гайч дал комментарий о конкуренции с Заболотным

Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал несколько слов о конкуренции с Антоном Заболотным в линии атаки.

«Заболотный сильный футболист и отличный человек! Понимаю, что мы с ним будем соперничать за место в составе. Но это отличное испытание для нас!» - высказался Гайч, чьи слова на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

Первый официальный матч нового сезона ЦСКА проведёт 16 июля. В этот день команда Владимира Федотова сыграет против «Урала» в первом туре чемпионата России.

Напомним, что Адольфо Гайч вернулся в ЦСКА после выступлений за «Уэску» на правах аренды.