​Гайч высказался о работе с Федотовым

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о работе под руководством Владимира Федотова.

Напомним, Федотов принял ЦСКА в средине июня. Ранее этот специалист хорошо показал себя у руля «Сочи». В прошлом сезоне сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

«Федотов отличный тренер. Уверен, мы станем лучше в будущем. Нам нужно больше тренировок, тогда мы точно будем прибавлять!» - высказался Гайч, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля. ЦСКА в первом туре РПЛ будет играть против «Урала» на своём поле.