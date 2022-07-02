​Газизов: 10 млн евро за Агаларова никто не заплатит

Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», высказался по поводу суммы, за какую клуб может продать Гамида Агаларова. По словам функционера, 10 миллионов евро за Агаларова сейчас никто не заплатит. При этом клуб готов рассмотреть достойное предложение по форварду.

«В нынешних реалиях 10 млн евро является заоблачной суммой, её не будет, это выше рынка, нерычночная цена, а мы реально смотрим на вещи», - высказался Газизов, чьи слова передаёт ТАСС.

Напомним, что Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России с 19 голами. Впрочем, результативность форварда не помогла «Уфе» сохранить прописку в РПЛ.