​Касьерра объяснил, почему не пьёт алкоголь

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в YouTube прощальное интервью Матео Касьерры, ставшего игроком «Зенита». Среди прочего, колумбиец ответил на вопрос по поводу алкоголя.

«Я никогда не пробовал алкоголь. Я родился в деревне, где научился противостоять плохим привычкам. Каждый сам решает, пить или не пить алкоголь. Я предпочитаю этого не делать, потому что в моей деревне много игроков могли стать большими футболистами, но из-за увлечения алкоголем их мечты разрушились», - высказался Касьерра.

В субботу, 9 июля, «Зенит» сразится со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Команды сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.