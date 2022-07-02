Касьерра рассказал, что его удивило в России

На клубном канале «Сочи» в YouTube было опубликовано прощальное интервью Матео Касьерры, перебравшегося в «Зенит». Среди прочего, колумбиец ответил на вопрос, что его больше всего удивило в России после перехода в «Сочи».

«Меня удивили, например, стадионы. В Португалии такие большие стадионы только у самых лучших команд – у «Бенфики», «Спортинга», «Порту». А в России почти у каждой команды большой стадион», - высказался Касьерра.

Напомним, что первый официальный матч сезона 2022/2023 «Зенит» проведёт уже 9 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Спартака» в поединке за Суперкубок страны.