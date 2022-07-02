Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра рассказал, что его удивило в России

02 Июля 2022 • 14:52 Комментировать

На клубном канале «Сочи» в YouTube было опубликовано прощальное интервью Матео Касьерры, перебравшегося в «Зенит». Среди прочего, колумбиец ответил на вопрос, что его больше всего удивило в России после перехода в «Сочи».

«Меня удивили, например, стадионы. В Португалии такие большие стадионы только у самых лучших команд – у «Бенфики», «Спортинга», «Порту». А в России почти у каждой команды большой стадион», - высказался Касьерра.

Напомним, что первый официальный матч сезона 2022/2023 «Зенит» проведёт уже 9 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Спартака» в поединке за Суперкубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Матео Касьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
15:50 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» и «Ростов» могут начать переговоры по Комличенко в ближайшее время
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Гайч дал комментарий о конкуренции с Заболотным
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Гайч высказался о работе с Федотовым
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Газизов: 10 млн евро за Агаларова никто не заплатит
15:14 · Россия. Премьер-лига
Европейские клубы интересуются полузащитником московского «Динамо»
15:04 · Россия. Премьер-лига
​Касьерра объяснил, почему не пьёт алкоголь
14:57 · Россия. Премьер-лига
Касьерра назвал свой лучший матч в России
14:52 · Россия. Премьер-лига
Касьерра рассказал, что его удивило в России
13:53 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо раскрыл срок нового контракта с «Сочи»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Бабаян прокомментировал слухи о пьянстве Гбамена
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Оренбурга» Марина считает РПЛ сильной лигой, которую уважают в Европе
13:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не намерен выдвигать кандидатов на пост президента РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» прокомментировали интерес к Урунову
13:04 · Россия. Премьер-лига
Майга заявил о готовности провести всю спортивную карьеру в России
12:57 · Россия. Премьер-лига
Бабаян: «У Фукса есть всё, чтобы стать топовым центральным защитником»
Все новости
Рекомендуем