Жоаозиньо раскрыл срок нового контракта с «Сочи»

33-летний легионер «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с журналистом «Чемпионата» рассказал, на какой срок продлил контракт с «Сочи». Сегодня, 2 июля, на официальном сайте южан была опубликована новость о подписании нового соглашения с бразильским полузащитником.

Жоаозиньо заявил, что продлил сотрудничество с сочинским клубом на один год. За команду он выступает с августа 2020 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России бразилец принял участие в 20 встречах, забил три гола и дважды ассистировал одноклубникам. Вместе с «Сочи» полузащитник выиграл серебряные награды Премьер-лиги.