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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал, что думает о запуске Кубка Лиги

02 Июля 2022 • 12:23 Комментировать

Известный футбольный функционер Илья Геркус рассказал, что думает о запуске нового турнира в России – Кубка Лиги.

В социальных сетях он заявил, что обеими руками поддерживает нововведение. По мнению Геркуса, это будут дополнительные матчи для футболистов, на недостаток которых постоянно жаловались болельщики команд.

Также функционер отметил, что благодаря новому турниру значительно увеличится бюджет его участников.

«Это дополнительные минимум 100 миллионов для каждого участника! Деньги в бюджет клубов», - сказал Геркус.

В конце он отметил, что еще одним плюсом Кубка Лиги является отсутствие Fan ID, поскольку турнир будет неофициальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Лиги Илья Геркус
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