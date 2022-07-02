Ротенберг рассказал, кто станет главным тренером «Сочи»

Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на новость о скором назначении Александра Точилина на пост главного тренера команды.

В разговоре с журналистом «Матч ТВ» руководитель подтвердил, что с 48-летним специалистом есть договоренность о сотрудничестве.

Напомним, что последним местом работы Точилина был «Олимп-Долгопрудный», который он покинул в этом году.

В прошлом сезоне «Сочи» тренировал Владимир Федотов. Под его руководством команда стала серебряным призером российской Премьер-лиги. После окончания сезона специалист покинул южан и подписал контракт с московским ЦСКА.