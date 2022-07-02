Хавбек национальной сборной Коста-Рики Джимми Марин Вильчес переехал в российский чемпионат. 24-летний футболист подписал контракт с «Оренбургом», рапортует клубная пресс-служба.

Предыдущим местом работы полузащитника был клуб «Депортиво Саприсса». Также за плечами Вильчеса выступления за израильские команды «Ашдод» и «Хапоэль Беэр-Шева».

В составе сборной Коста-Рики хавбек провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» поднялся из первенства ФНЛ в Премьер-лигу, победив в стыковых матчах «Уфу».