Игрок «Спартака» запишет совместный трек с Егором Шипом и рэпером ST

Голландский легионер московского «Спартака» Куинси Промес планирует записать совместную песню с известным певцом и блогером Егором Шипом.

В социальных сетях Шип заявил, что видел треки футболиста и знает о его способностях в рэпе. Певец уже дал согласие на запись фита.

По просьбе Промеса, участие в записи трека примет популярный рэп-исполнитель и болельщик «красно-белых» Александр «ST» Степанов.

«Это будет легендарно, я в деле», - написал рэпер в соцсетях.

Добавим, что в прошлом сезоне чемпионата России Куинси забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу в 22 поединках.