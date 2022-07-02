«Зениту» нужен ещё один игрок: в клубе назвали последнюю трансферную цель

Стала известна цель петербургского «Зенит» на остаток летнего трансферного окна. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Во время интервью руководитель заявил, что в линии полузащиты и атаки больше не будет приобретений. По его словам, клуб сейчас занят поиском усиления на позицию центрального защитника.

«После приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», - подчеркнул Медведев.

Напомним, что этим летом «Зенит» оформил трансферы Зелимхана Бакаева, Матео Касьерры, Густаво Мантуана и Ивана.