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«Зениту» нужен ещё один игрок: в клубе назвали последнюю трансферную цель

02 Июля 2022 • 10:30 Комментировать

Стала известна цель петербургского «Зенит» на остаток летнего трансферного окна. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Во время интервью руководитель заявил, что в линии полузащиты и атаки больше не будет приобретений. По его словам, клуб сейчас занят поиском усиления на позицию центрального защитника.

«После приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», - подчеркнул Медведев.

Напомним, что этим летом «Зенит» оформил трансферы Зелимхана Бакаева, Матео Касьерры, Густаво Мантуана и Ивана.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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