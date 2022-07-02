Ветеран ЦСКА: «С легионерами надо заканчивать»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о легионерах в чемпионате России. Он считает, что клубам стоит делать ставку на отечественных игроков в нынешних реалиях. Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

«С легионерами надо заканчивать. Ты на них рассчитываешь, а они приостанавливают контракт и уезжают. РФС надо это всe в суд направлять», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Из-за решения ФИФА многие иностранные футболисты покинули российскую Премьер-лигу.

Новый сезон РПЛ стартует через две недели.