«Краснодар» расторг контракт с одним из легионеров

Датский полузащитник Юнес Намли покинул «Краснодар», об этом рапортует Voetbal International. 28-летний футболист расторг трудовое соглашение с российским клубом. Его контракт был рассчитал до окончания следующего сезона.

Намли пополнил ряды краснодарского коллектива летом 2019 года, однако уже через полгода перебрался в аренду в американский «Колорадо Рэпидз». После этапа карьеры в МЛС хавбек выступал на правах аренды за голландскую «Спарту».

В составе «Краснодара» Юнес сыграл 18 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.