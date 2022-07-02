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Газзаев - о новом тренере «Локомотива»: «Издеваются над нашим футболом»

02 Июля 2022 • 09:54 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением о новом главном тренере «Локомотива». На днях было объявлено, что в следующем сезоне тренировать «железнодорожников» будет немец Йозеф Циннбауэр. Слова Газзаева приводит «РБК Спорт».

«Не вижу смысла высказываться о назначении сомнительных тренеров. Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом», - заявил эксперт.

Напомним, что до «Локомотива» Циннбауэр поработал в «Санкт-Галлене», «Гамбурге» и «Орландо Пайретс».

В прошлом сезоне чемпионата России московский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев Йозеф Циннбауэр
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