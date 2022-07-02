Побег: Кто из легионеров воспользовался правом ФИФА и покинул российские клубы летом

Срок, когда легионеры могли приостановить контракты с российскими клубами, истёк 30 июня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто воспользовался этой возможностью.

«Зенит»

Болельщики «Зенита» боялись, что команду покинут многие легионеры. По слухам, такие опции были у Клаудиньо, Барриоса, Малкома. Однако воспользовался этой возможностью только Юри Алберто, причём питерцы выжали из ситуации максимум. Бразилец отправился в аренду в «Коринтианс», а в обратном направлении приехали вратарь Иван и вингер Густаво Мантуан. Речь идёт об арендах всей троицы. Причём «Зенит» в договорах с приехавшими футболистами добавил пункт о запрете приостановки контрактов. Есть вероятность, что зимой ФИФА опять разрешит этим заниматься. Правда, есть сомнение, что эти пункты сработают.

ЦСКА

Пока новый главный тренер «армейцев» говорит о необходимости пополнения состава, игроки продолжают уходить. Опцией приостановки контракта неожиданно воспользовался африканец, где уж точно нет никакого общественного давления. Тем не менее нигериец Чидера Эджуке воспользовался ситуацией по чисто футбольным соображениям. Сандро Шварц, летом покинувший «Динамо» и возглавивший «Герту», продолжает приглашать футболистов, хорошо ему знакомых. Ранее берлинцы пополнились экс-защитником «Рубина» Филипом Уремовичем, а теперь берут и Эджуке.

«Спартак»

«Спартак» из-за правила ФИФА потерял Джордана Ларссона. Официально швед расторг контракт с «красно-белыми», но причиной тому стала именно лазейка. Дело в том, что соглашение Ларссона завершалось будущим летом, так что приостановка до 2023 года была равна переходу в статус свободного агента. Сам швед публично говорил, что не хочет возвращаться в Москву. «Спартак» не стал мешать форварду, но мем про 007 подчёркивает обиду клуба. Ларссон вполне мог позволить «красно-белым» что-то заработать на своём трансфере.

Также контракт со «Спартаком» приостановил Алекс Крал. Чеха вряд ли можно назвать потерей для «красно-белых», ведь он уехал прошлым летом. Скорее эта информация свидетельствует о том, что «Вест Хэм» всё же решил не выкупать Крала, и тот остался на распутье. Теперь чех найдёт команду, чтобы полгода где-то поиграть, а затем будет принимать решение по своему будущему.

Например, Гус Тиль контракт приостанавливать не стал, хотя явно не собирается в Москву. «Спартак» сможет его продать или отдать в аренду. Виктор Мозес пока не вернулся, но его соглашение также продолжает действовать, так что стороны либо продолжат сотрудничество, либо разойдутся цивилизованно.

Другие уходы

Больше никто игроков из-за лазейки ФИФА не терял. Ян Кухта, как сообщили в «Локомотиве», вернулся в Чехию из-за семейных обстоятельств. Ещё ранее «Урал» покинул Рафал Аугустыняк, и поляк честно заявил, что причиной тому стала как раз внешнеполитическая обстановка. Однако у полузащитника просто завершился контракт, который он не стал продлевать. Также ранее из России уехали тренер «Динамо» Сандро Шварц и тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Роман Андреев