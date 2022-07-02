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Экс-тренер женской сборной России сообщила о сексуальном насилии

02 Июля 2022 • 09:19 Комментировать

Голландский футбольный тренер Вера Паув, ранее работавшая в женской сборной России, рассказала, как подверглась сексуальному насилию. Об этом она сообщил посредством своих социальных сетей.

Паув написала, что на протяжении 35 лет хранила эту тайну, о которой не знали даже ее родные. По словам Веры, она подверглась сексуальному насилию со стороны влиятельного футбольного чиновника, когда была еще футболисткой. Затем она пострадала еще от двух мужчин.

Паув отметила, что все трое насильников на тот момент работали в голландском футболе.

В настоящий момент 59-летняя голландка занимает пост наставника женской сборной Ирландии. Со сборной России она работала в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Вера Паув
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