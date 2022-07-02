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В «Сочи» оценили трансфер Касьерры в «Зенит»

02 Июля 2022 • 05:35 Комментировать

На днях ведущий форвард «Сочи» Матео Касьерра присоединился к петербургскому «Зениту». Об уходе колумбийского нападающего высказался генеральный директор южан Дмитрий Рубашко.

«Это удачная сделка для «Сочи», выгодная. Не стало ли это большой потерей? Это понятно, но мы ищем форвардов», - цитирует руководителя издание Sport24.

Касьерра подписал с «Зенитом» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. Трансфер южноамериканца обошелся «сине-бело-голубым» в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата России Матео провел 22 поединка, отметившись 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Рубашко Матео Касьерра
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