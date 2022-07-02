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Гус Тиль может перебраться в Бельгию

02 Июля 2022 • 01:16 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах арендного соглашения за «Фейеноорд», может сменить прописку. Портал Nieuwsblad.be отмечает, что игрок попал в список трансферных целей «Антверпена».

Источник заявляет, что интерес к игроку проявляется главный тренер команды Марк Ван Боммель. Футболист также настроен на переход. Он уже побывал на клубной базе «Антверпена» и посетил местный стадион.

«Фейеноорд» также попытается побороться за игрока, но не будет препятствовать переходу, если Гус примет решение сменить команду.

Отметим, что в минувшем сезоне футболист провел за «Фейеноорд» 32 матча в чемпионате Голландии, где забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Еще шесть голов игрок оформил в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Антверпен Гус Тиль
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