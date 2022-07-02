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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа не исключает продолжение карьеры в ЦСКА

02 Июля 2022 • 01:04 Комментировать

37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключает своего перехода в стан столичного ЦСКА. Его слова приводит «РБ Спорт».

У эквадорского футболиста спросили, мог бы он перейти в ЦСКА вслед за новым главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым, на что полузащитник дал утвердительный ответ. «Это другая тема. Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре», - заявил Кристиан.

Нобоа был приятно удивлен, когда получил звание лучшего игрока сезона в РПЛ, однако обрадовался всеобщему признанию.

 В минувшем сезоне футболист вышел на футбольное поле в футболке «Сочи» 29 раз, сумев поразить ворота соперников в 10 случаях и отдав 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Сочи
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