Нобоа не исключает продолжение карьеры в ЦСКА

37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключает своего перехода в стан столичного ЦСКА. Его слова приводит «РБ Спорт».

У эквадорского футболиста спросили, мог бы он перейти в ЦСКА вслед за новым главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым, на что полузащитник дал утвердительный ответ. «Это другая тема. Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре», - заявил Кристиан.

Нобоа был приятно удивлен, когда получил звание лучшего игрока сезона в РПЛ, однако обрадовался всеобщему признанию.

В минувшем сезоне футболист вышел на футбольное поле в футболке «Сочи» 29 раз, сумев поразить ворота соперников в 10 случаях и отдав 9 результативных передач.