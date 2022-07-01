Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» добил «Пари НН» в серии пенальти, но отдал «Зениту» Кубок Pari Премьер

01 Июля 2022 • 22:03 Комментировать
Пари НН
1:1
Сочи
окончен после пенальти

«Нижний Новгород» и «Сочи» сошлись в рамках Кубка Pari Премьер.

Протокол игры  
Пари НН 1:1Сочи
(1:0) _Gotsuk K.52'   
  56' (1:1)
Нигматуллин АртурМасоэро ЛукасГоцук КириллЮлдошев ИброгимхалилКечкеш АкошПенчиков ДаниилКалинский НиколайШарипов АльбертБерковский ИльяКротов ВячеславСулейманов Тимур
Запасные: Каккоев НикитаАгапов ИльяКарасёв ПавелАнисимов АртурМилсонЮгалдин ДмитрийГойло НикитаРыбчинский ДмитрийАлександров ВикторГорбунов ИгорьСтоцкий Дмитрий
Джанаев СосланТерехов СергейМиладинович ИванМещанинов АртёмЗаика КириллМакарчук АртёмАнгбан ВикторьенЦаллагов ИбрагимБурмистров НикитаУшатов КириллМелкадзе Георгий
Запасные: Жоаозиньо РамосЮрганов ИгорьПруцев ЕгорБарсов МаксимМаргасов ТимофейМартовой ДаниилШипунов ТимофейРодригаоСарвели ВладиславЗаболотный НиколайАдамов Денис
01 июля.

 

После того, как «Зенит» разгромил ЦСКА, оказалось, что за Кубок Pari Премьер с питерцами борются только «Сочи» и «Нижний Новгород». Точнее, кто-то один – победитель очного матча на «ВЭБ-Арене». На данный момент команды объединяет невероятно много фактов – у обоих клубов новый молодой тренер (Гаранин и Галактионов), оба клуба проиграли «Зениту» по пенальти после 1:1 в основное время, и матч не являлся домашним ни для одной из сторон. Время экспериментов.

«Пари НН» вышел играть в два форварда (Сулейманов – Кротов), но это волжанам не пригодилось. В первом тайме зрители наблюдали тотальное преимущество «Сочи», которое, правда, никак не отразилось на табло. Да и в голевые моменты выливалось крайне редко. Южане лучше атаковали, быстрее думали, чаще напрягали Нигматуллина, однако нули после первого тайма выглядели логично.

Самый лучший шанс «Сочи» создал на экваторе тайма. Ангбан после затянувшегося углового со второй попытки доставил мяч к левой штанге. Головой замыкал кросс Бурмистров, пробивший с очень близкого расстояния, но Артур Нигматуллин круто выручил «Пари НН». В примерно похожей атаке головой бил Кирилл Ушатов, однако позиция была похуже и в створ он не попал – мяч чиркнул по перекладине и ушёл за пределы поля.

И это у «Сочи» ещё оставались в резерве Родригао, Жоаозиньо, Барсов и Сарвели, которые успешно появились во втором тайме. Игра пошла гораздо веселее, команды за четыре минуты обменялись голами, а открыли счёт совершенно незаметные нижегородцы. И опять им помог стандарт – Гоцук выпрыгнул на подачу Калинского от угла поля и пробил затылком под дальнюю штангу – 0:1.

«Сочи» поддержал веселье. Маргасов вырезал передачу на дугу штрафной площади, там никто не держал Шипунова, пальнувшего в касание. Мяч слегка срикошетил о защитника «НН» и нырнул в сетку – 1:1. Моментально «Сочи» должен был выходить вперёд, но Владислав Сарвели мощным ударом с линии штрафной площади пустил мяч чуть правее створа. Был шанс и у Батырева, бившего с той же позиции. Амир приложился точнее, но тут уже спас Артур Нигматуллин.

Концовка матча получилось ожидаемой для команд на предсезонных нагрузках. Спокойно докатили «Сочи» и «НН» до итоговой ничьей, поэтому победитель определялся в серии пенальти. А «Зенит» мог радоваться сразу, ведь Кубок Pari Премьер официально уезжает в Санкт-Петербург, теперь никто не имеет шансов догнать чемпиона. В этом же матче победу одержал «Сочи» - Денис Адамов парировал удары Дмитрия Рыбчинского и Никитина, а все остальные исполнители пробили точно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
22:35 · Кубок Париматч Премьер
Гаранин: «Просматривалась основная идея наша, а детальки и принципы - не всегда»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Нобоа рассказал о будущем в «Сочи»
21:36 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» полностью сохранит свой состав
21:19 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта
20:57 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон приостановил свой договор с ЦСКА слухи
20:12 · Россия. Премьер-лига
Головин: Черчесов — хороший тренер
20:04 · Кубок Париматч Премьер
Старший тренер «Сочи» Гаранин: «Ещё рано говорить о готовности, не так много времени»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Головин прокомментировал уровень РПЛ
19:56 · Кубок Париматч Премьер
Галактионов: «Любой команде победа приятна, но сегодня приоритет - это подготовка»
19:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о преимуществах Кубка РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендовал полузащитника «Спартака»
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Крал выше уровнем всех полузащитников «Спартака»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о переходе в «Торпедо»: «Ощущения самые лучшие»
18:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА опроверг интерес с Осипенко
Все новости
Рекомендуем