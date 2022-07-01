«Сочи» добил «Пари НН» в серии пенальти, но отдал «Зениту» Кубок Pari Премьер

«Нижний Новгород» и «Сочи» сошлись в рамках Кубка Pari Премьер.

После того, как «Зенит» разгромил ЦСКА, оказалось, что за Кубок Pari Премьер с питерцами борются только «Сочи» и «Нижний Новгород». Точнее, кто-то один – победитель очного матча на «ВЭБ-Арене». На данный момент команды объединяет невероятно много фактов – у обоих клубов новый молодой тренер (Гаранин и Галактионов), оба клуба проиграли «Зениту» по пенальти после 1:1 в основное время, и матч не являлся домашним ни для одной из сторон. Время экспериментов.

«Пари НН» вышел играть в два форварда (Сулейманов – Кротов), но это волжанам не пригодилось. В первом тайме зрители наблюдали тотальное преимущество «Сочи», которое, правда, никак не отразилось на табло. Да и в голевые моменты выливалось крайне редко. Южане лучше атаковали, быстрее думали, чаще напрягали Нигматуллина, однако нули после первого тайма выглядели логично.

Самый лучший шанс «Сочи» создал на экваторе тайма. Ангбан после затянувшегося углового со второй попытки доставил мяч к левой штанге. Головой замыкал кросс Бурмистров, пробивший с очень близкого расстояния, но Артур Нигматуллин круто выручил «Пари НН». В примерно похожей атаке головой бил Кирилл Ушатов, однако позиция была похуже и в створ он не попал – мяч чиркнул по перекладине и ушёл за пределы поля.

И это у «Сочи» ещё оставались в резерве Родригао, Жоаозиньо, Барсов и Сарвели, которые успешно появились во втором тайме. Игра пошла гораздо веселее, команды за четыре минуты обменялись голами, а открыли счёт совершенно незаметные нижегородцы. И опять им помог стандарт – Гоцук выпрыгнул на подачу Калинского от угла поля и пробил затылком под дальнюю штангу – 0:1.

«Сочи» поддержал веселье. Маргасов вырезал передачу на дугу штрафной площади, там никто не держал Шипунова, пальнувшего в касание. Мяч слегка срикошетил о защитника «НН» и нырнул в сетку – 1:1. Моментально «Сочи» должен был выходить вперёд, но Владислав Сарвели мощным ударом с линии штрафной площади пустил мяч чуть правее створа. Был шанс и у Батырева, бившего с той же позиции. Амир приложился точнее, но тут уже спас Артур Нигматуллин.

Концовка матча получилось ожидаемой для команд на предсезонных нагрузках. Спокойно докатили «Сочи» и «НН» до итоговой ничьей, поэтому победитель определялся в серии пенальти. А «Зенит» мог радоваться сразу, ведь Кубок Pari Премьер официально уезжает в Санкт-Петербург, теперь никто не имеет шансов догнать чемпиона. В этом же матче победу одержал «Сочи» - Денис Адамов парировал удары Дмитрия Рыбчинского и Никитина, а все остальные исполнители пробили точно.