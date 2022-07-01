Нобоа рассказал о будущем в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Уйду ли я этим летом из команды? Все может быть. У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим», — заявил Нобоа «Спорт-Экспрессу».

37-летний футболист защищает цвета сочинского клуба с августа 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых десять раз сумел поразить ворота соперника и отдал девять результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет один миллион евро.

Ранее Нобоа играл за «Рубин», «Динамо», «Зенит», «Ростов» и другие команды.