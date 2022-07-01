«Ахмат» полностью сохранит свой состав

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что никто не покинет команду.

Айдамиров сказал Metaratings, что никто из игроков не уйдет из команды. Конечно, есть иностранные футболисты, которые могут приостановить действие своих контрактов с клубом, ведь ФИФА дала им такую возможность. Пока никто не сообщал о данном желании, все игроки остаются.

Ранее ФИФА разрешила зарубежным футболистам приостановить свои соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Грозненский «Ахмат» в минувшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России, сумев набрать 42 очка в 30 матчах.