Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» полностью сохранит свой состав

01 Июля 2022 • 21:36 Комментировать

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что никто не покинет команду.

Айдамиров сказал Metaratings, что никто из игроков не уйдет из команды. Конечно, есть иностранные футболисты, которые могут приостановить действие своих контрактов с клубом, ведь ФИФА дала им такую возможность. Пока никто не сообщал о данном желании, все игроки остаются.

Ранее ФИФА разрешила зарубежным футболистам приостановить свои соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Грозненский «Ахмат» в минувшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России, сумев набрать 42 очка в 30 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Ахмед Айдамиров Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
22:35 · Кубок Париматч Премьер
Гаранин: «Просматривалась основная идея наша, а детальки и принципы - не всегда»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Нобоа рассказал о будущем в «Сочи»
21:36 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» полностью сохранит свой состав
21:19 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта
20:57 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон приостановил свой договор с ЦСКА слухи
20:12 · Россия. Премьер-лига
Головин: Черчесов — хороший тренер
20:04 · Кубок Париматч Премьер
Старший тренер «Сочи» Гаранин: «Ещё рано говорить о готовности, не так много времени»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Головин прокомментировал уровень РПЛ
19:56 · Кубок Париматч Премьер
Галактионов: «Любой команде победа приятна, но сегодня приоритет - это подготовка»
19:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о преимуществах Кубка РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендовал полузащитника «Спартака»
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Крал выше уровнем всех полузащитников «Спартака»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о переходе в «Торпедо»: «Ощущения самые лучшие»
18:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА опроверг интерес с Осипенко
Все новости
Рекомендуем