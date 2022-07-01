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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Балтики»: ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта

01 Июля 2022 • 21:19 Комментировать

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что новым представителям Первой лиги будет тяжело привыкнуть к турниру.

«Мы знаем лигу и ее особенности: перелеты, качество полей, отсутствие VAR и подобные детали, к которым не привыкли новые клубы из РПЛ. ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Функционер заявил, что калининградскому клубу пора выходить в Российскую премьер-лигу. В команде уже все выстроено на уровне высшего дивизиона, нет только самого главного — результата.  

«Балтика» по итогам минувшего сезона Первой лиги заняла десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика РПЛ Первая лига Кирилл Волженкин
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