Гендиректор «Балтики»: ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что новым представителям Первой лиги будет тяжело привыкнуть к турниру.

«Мы знаем лигу и ее особенности: перелеты, качество полей, отсутствие VAR и подобные детали, к которым не привыкли новые клубы из РПЛ. ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Функционер заявил, что калининградскому клубу пора выходить в Российскую премьер-лигу. В команде уже все выстроено на уровне высшего дивизиона, нет только самого главного — результата.

«Балтика» по итогам минувшего сезона Первой лиги заняла десятое место в турнирной таблице.