Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил действие своего трудового договор с клубом.

По информации «Чемпионата», 23-летний футболист решил воспользоваться новым правилом ФИФА, согласно которому легионеры могут приостанавливать свои контракты с российскими командами.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон может вернуться в «Норрчёпинг», но представители шведской команды заявили, что не ведут никакие переговоры по футболисту.

Минувший сезон полузащитник провел в аренде в «Венеции». Он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не смог записать ни одного результативного действия на свой счет.