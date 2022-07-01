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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сигурдссон приостановил свой договор с ЦСКА слухи

01 Июля 2022 • 20:57 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил действие своего трудового договор с клубом.

По информации «Чемпионата», 23-летний футболист решил воспользоваться новым правилом ФИФА, согласно которому легионеры могут приостанавливать свои контракты с российскими командами.  

Ранее сообщалось, что Сигурдссон может вернуться в «Норрчёпинг», но представители шведской команды заявили, что не ведут никакие переговоры по футболисту.

Минувший сезон полузащитник провел в аренде в «Венеции». Он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не смог записать ни одного результативного действия на свой счет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Норрчепинг Арнор Сигурдссон
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