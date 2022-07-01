Головин: Черчесов — хороший тренер

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о работе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Головин сказал на YouTube-канале Алексея Гасилина, что Черчесов является хорошим тренером. Он был с характером. Тренер создал такую атмосферу в команде, когда хочется не просто играть, а выходить и биться за свою страну до конца.

Напомним, что под руководством Черчесова национальная сборная России добралась до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 40 матчах, в которых четыре раза смог отправить мяч в ворота соперника и записать на свой счет восемь результативных передач во всех турнирах.