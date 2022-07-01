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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин прокомментировал уровень РПЛ

01 Июля 2022 • 19:58 Комментировать

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об уровне Российской премьер-лиги.

«Когда я только ушел из ЦСКА, следил за клубом. Я столько времени провел в этой команде. Сейчас состав практически полностью поменялся. Лично знаю 3-4 игрока, поэтому практически не смотрю», — сказал Головин на YouTube-канале Алексея Гасилина.

Футболист заявил, что ему тяжело определить нынешний уровень РПЛ. Когда играешь в лиге, то понимаешь уровень, а когда смотришь со стороны, то трудно понять, остался ли он прежним или упал.

26-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году после успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ЦСКА Москва Александр Головин РПЛ
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