В «Сочи» рассказали о преимуществах Кубка РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможном появлении Кубка РПЛ.

«Преимущества Кубка лиги? Есть необходимость для того, чтобы было больше игровых дней», — сказал Рубашко «Спорт-Экспрессу».

Помимо этого, у клубов появится дополнительная возможность заработка. Благодаря турниру будет больше шансов для развития молодых футболистов. Спортивный интерес обязательно будет, ведь все игроки являются профессионалами.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ может быть введен в том случае, если команды поддержат это соревнование. Кроме этого, нужны хорошие инвесторы.