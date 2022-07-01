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«Пари НН» арендовал полузащитника «Спартака»

01 Июля 2022 • 19:43 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Константин Шильцов перешёл в «Пари НН» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт нижегородской команды. В договор включен пункт о возможном выкупе игрока.

20-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче Первой лиги за «Спартак-2», в которых десять раз смог отправить мяч в ворота соперника и сделать две результативные передачи. Помимо этого, Шильцов провел пять игр в Молодежном первенстве, не отметившись голевыми действиями. Согласно данным портала transfermarkt стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Шильцов Пари НН
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