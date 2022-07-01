«Пари НН» арендовал полузащитника «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Константин Шильцов перешёл в «Пари НН» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт нижегородской команды. В договор включен пункт о возможном выкупе игрока.

20-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче Первой лиги за «Спартак-2», в которых десять раз смог отправить мяч в ворота соперника и сделать две результативные передачи. Помимо этого, Шильцов провел пять игр в Молодежном первенстве, не отметившись голевыми действиями. Согласно данным портала transfermarkt стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.