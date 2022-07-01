Пономарёв считает, что Крал выше уровнем всех полузащитников «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о приостановлении контракта полузащитника Алекса Крала со «Спартаком».

«Уход Крала — очень большая потеря для «Спартака». Алекс был одним из самых сильных опорных полузащитников в российском чемпионате», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Эксперт сожалеет о том, что Крал покинул состав «красно-белых». Такие футболисты как он, украшают Российскую премьер-лигу. Этот полузащитник найдет хорошую команду в Европе.

Ранее «Спартак» сообщил, что 24-летний футболист приостановил действие своего трудового соглашения с командой.