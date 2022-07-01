Кутепов — о переходе в «Торпедо»: «Ощущения самые лучшие»

Новичок «Торпедо» защитник Илья Кутепов поделился мыслями о своём переходе в московский клуб.

«Ощущения самые лучшие, ведь я перехожу в большой клуб с историей и серьезными амбициями», — приводит слова Кутепова официальный сайт команды.

Футболист заявил, что все игроки приложат максимум усилий для того, чтобы вернуть «Торпедо» статус топ-клуба, который был у команды до определенного времени.

Напомним, Илья Купетов покинул «Спартак» на правах свободного агента после окончания своего трудового договора. Защитник выступал за «красно-белых» с 2012 по 2022 год. С клубом он стал чемпионом России, выиграл национальный Кубок и стал обладателем Суперкубка страны.