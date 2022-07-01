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Кечинов заявил, что Крал не является потерей для «Спартака»

01 Июля 2022 • 18:36 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, что Алекс Крал приостановил действие своего контракта с «красно-белыми».

«Ну какая это потеря? Он уже давно не в команде. Его отдавали в аренду. Он бы мог пригодиться в центре. Но тренер уже ознакомился и посчитал, что Крал ему не пригодится ни в каком качестве», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, на позицию полузащитника в «Спартаке» есть достаточно игроков. Имеются молодые футболисты, опытный Роман Зобнин, а также Кристофер Мартинс.

Напомним, сегодня, 1 июля, Алекс Крал приостановил действие контракта со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Алекс Крал
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