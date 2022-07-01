Балахнин высказался о возможном переходе Осипенко в ЦСКА

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном трансфере защитника ростовского клуба Максима Осипенко в ЦСКА.

«10 млн евро за Осипенко – не многовато ли? Нереальная сумма. Хотя, если у ЦСКА есть деньги, и они готовы его взять, почему бы им и не заплатить. «Ростов» вправе продавать за ту цену, которую назначат. Не отдавать же бесплатно Осипенко в ЦСКА», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, такие футболисты, как Осипенко, нужны нынешнему составу ЦСКА. Тем более игрок с российским паспортом.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заинтересованы в подписании 28-летнего защитника.