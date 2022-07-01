Крал приостановил действие своего договора со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал приостановил действие своего контракта с клубом.

Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. Он провел за «красно-белых» 60 матчей с учетом всех турниров, в которых смог записать на свой счет шесть голевых передач.

Прошлый сезон Алекс Крал провел в «Вест Хэме» на правах аренды. В Англии он принял участие в 6 играх во всех турнирах и не смог отметиться ни одним результативным действием. В общей сложности полузащитник сыграл 255 минут.