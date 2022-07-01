Мостовой: Эджуке — потеря для ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе нападающего ЦСКА Чидера Эджуке.

«Это потеря для ЦСКА. Языджи ушёл, сейчас ещё Эджуке уйдёт. Эджуке — один из моторчиков, который в любом состоянии может создать момент», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что футболиста можно понять. Список тех, кто может использовать право ФИФА приостановить контракт с российскими командами, будет постоянно увеличиваться.

Ранее сообщалось, что 24-летний нигериец может покинуть ЦСКА и перейти в немецкую «Герту». Портал transfermarkt оценивает Эджуке в 7,5 миллионов евро.