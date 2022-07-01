Видич не примет участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Бывший защитник московского «Спартака» Неманья Видич не приедет на матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

По информации журналиста Ивана Карпова, Видич строит отель в Боснии. В день матча у него там какие-то важные дела.

Встреча между ветеранами и легендами «Спартака» и «Зенита» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Суперкубок России состоится 9 июня на «Газпром Арене». «Красно-белые», которые в минувшем сезоне выиграли Кубок страны, сразятся с чемпионом Российской премьер-лиги «Зенитом». Для «сине-бело-голубых» эта победа стала четвертой подряд в лиге.