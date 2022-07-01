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Медведев высказался о переходе Касьерры в «Зенит»

01 Июля 2022 • 17:13 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

«Матео себя очень ярко проявил, что стоит его хет-трик в матче с московским «Динамо», который решал судьбу серебряных медалей. Очень интересный форвард. Я думаю, что он усилит нашу атакующую мощь», — приводит слова Медведева ТАСС.

В текущее трансферное окно форвард «Сочи» Касьерра перешел в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в другом игроке сочинской команды Родригао.

В минувшем сезоне РПЛ Матео Касьерра принял участие в 22 матчах, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Александр Медведев Родригао Матео Касьерра
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